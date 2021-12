Höhere Hundesteuer in Renningen Bürgerschutz nicht vorschieben

Renningen - Renningen will seinen Haushalt konsolidieren. Gewerbetreibende und Grundstücksbesitzer wurden dafür bereits mit höheren Steuersätzen belegt. Da ist es nur fair, wenn auch die Hundehalter verstärkt zur Kasse gebeten werden. Was dem einen oder anderen dabei sauer aufstoßen könnte, ist das zweite Argument der Stadt, es gehe dabei auch um die Eindämmung der Hundehaltung und der Gefahren, die damit einhergehen. Dabei haben erst vor einem Jahr die Grünen den Antrag eingebracht, wie in Weil der Stadt die Hundesteuer für diejenigen Halter zu senken, die einen Hundeführerschein vorlegen und damit nachweisen können, dass sie ihr Tier gut erzogen und sich mit der Hundehaltung intensiv auseinandergesetzt haben. Ginge es wirklich um den Schutz der Bevölkerung, hätte dieser Antrag ohne Diskussionen so durchgehen müssen. Denn ein gut erzogener Hund ist für niemanden eine Gefahr oder Belästigung. Verantwortungsvolle Tierhalter lassen für gewöhnlich auch keine Hinterlassenschaften herumliegen.