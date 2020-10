Renningen Weniger Hundesteuer für geschulte Halter?

Renningen - Wer ein Auto fahren will, braucht einen Führerschein, um nicht zur Gefahr für sich und andere zu werden. Auch Hunde können gefährlich oder zumindest zum Ärgernis für andere werden, wenn sie nicht richtig erzogen sind. Deshalb gibt es einen sogenannten Hundeführerschein. In Baden-Württemberg ist die Prüfung nicht verpflichtend. Manche Kommunen gehen deshalb eigene Wege, um das Ablegen eines Hundeführerscheins für die Halter attraktiver zu machen, indem sie im Gegenzug die Hundesteuer reduzieren. In Renningen haben nun die Grünen einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat gestellt. Am Montag, 5. Oktober, wird darüber im Verwaltungsausschuss diskutiert.