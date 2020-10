Renningen - Hundebesitzer in Renningen bekommen keine Vergünstigung, wenn sie eine Begleithundeprüfung oder einen Hundeführerschein gemacht haben. Die Grünen im Gemeinderat hatten den Antrag gestellt, die Hundesteuer in diesen Fällen zu halbieren. Außer den „Frauen für Renningen“ waren aber alle anderen Fraktionen gegen dieses Ansinnen, deshalb hat der Gemeinderat den Antrag am Montagabend mehrheitlich abgelehnt.