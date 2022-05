Handball-Württembergliga Das Nagelsmann-Prinzip trägt Früchte

Nach der Saison ist vor der Saison: Am vergangenen Dienstag wurde noch einmal eine Stunde gekickt – und am Mittwoch bekamen die Spieler des SV Leonberg/Eltingen ihren Vorbereitungsplan. Am 23. Juni geht’s wieder los. Das allerdings nicht, ohne Bilanz zu ziehen. Was Chris Auer nach einer ersten kompletten Saison als Trainer zu folgenden Themen sagt: