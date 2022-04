Nur einmal während der gesamten Partie lagen die Gäste vorne – und das war beim 1:0. Danach legte immer der TSV Alfdorf vor. Einen zwischenzeitlichen 8:12-Rückstand machte der SV Leonberg/Eltingen bis zur Pause fast wieder wett. Mit einem 14:15 ging es in die Kabinen. Aber auch in der zweiten Hälfte leisteten sich die Gäste zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. Dennoch blieb der SV Leonberg/Eltingen bis in die Schlussphase hinein dran. In der 58. Minute führte der TSV Alfdorf lediglich mit einem Tor (27:26).