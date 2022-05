Handball-Württembergliga SV Leonberg/Eltingen feiert ein 37:36

Die Müdigkeit in Armen und Beinen, die Müdigkeit im Kopf – die Mannschaft konnte sie in einigen Szenen nicht verbergen. Der Saisonendspurt forderte seinen Tribut. Nur zwei Tage vor dem Finale hatte der SV Leonberg/Eltingen in einem von vielen coronabedingten Verlegungen durcheinandergewirbelten Spielplan bei der HSG Albstadt antreten müssen und eine 26:32-Niederlage kassiert. „Die Jungs waren einfach müde, haben sich aber noch einmal richtig reingekämpft“, sagte Chris Auer.

Mehrere Fehlwürfe vom Kreis

Dass es in den eigenen Reihen einige Fehlpässe zuviel gab? Geschenkt. Dass Jakob Ulrich klare Chancen am Kreis liegen ließ, die er sonst traumwandlerisch sicher verwertet? Schwamm drüber. Nach zwischenzeitlichem 23:25-Rückstand rappelten sich die Gastgeber wieder auf, führten wenig später mit 28:26. Und als es beim 35:35 (55.) noch einmal eng wurde, legten sie den bessern Schlussspurt hin. Schließlich wollten sie das Bad in der Menge und im Pool ja noch genießen. SV Leonberg/Eltingen: Rigl, Schneider, Ulrich (6), Binder (2), P. Wanner (2), Zimmermann (5), Wiederhöft (3), Kutzner, D. Wanner (2), Hönig (6/6), Hufnagel (7), Fischer (2), Rühle (1), Klatte (1).