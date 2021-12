Handball in Leonberg Mit Chris Auer in die nächste Saison

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Zudem ist einerseits geplant, diejenigen jungen Spieler, die ursprünglich aus Leonberg kommen, aber jetzt beispielsweise in Kornwestheim oder Pforzheim aktiv sind, zurück zum SV zu lotsen. Zum anderen sollen möglichst auch die Nachwuchskräfte aus dem eigenen Lager an die erste Mannschaft herangeführt werden. Schon jetzt trainiert dort bereits einmal pro Woche der 17-jährige Lukas Heer mit. Chris Auer will mithelfen, die Mannschaft und den Verein weiterzuentwickeln und sagt: „Ich habe da noch viele Ideen.“

Aktiven-Spiele im „Wohnzimmer“

Heimspieltag

Nach dem vergangenen spielfreien Wochenende greifen die Männer des SV Leonberg/Eltingen in der Württembergliga wieder ins Geschehen ein. An diesem Samstag (20 Uhr) ist der TV Neuhausen im Sportzentrum zu Gast. Der Gegner zählt mit 15:7 Punkten auf Rang vier zur Spitzengruppe der Liga. Nach drei Niederlagen in Folge will das Leonberger Team in seinem „Wohnzimmer“ wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Bereits um 17.30 Uhr empfangen die SV-Frauen in der Verbandsliga das noch punktlose Schlusslicht SG Heuchelberg. Die Männer II (18 Uhr gegen TSV Betzingen) und Frauen II (12.20 Uhr gegen VfL Nagold II) spielen am Sonntag.

Test

Bei allen Spielen gilt für die Zuschauer die 2-G-plus-Regel. Es kommen also nur Geimpfte und Genesene in die Halle. Zusätzlich müssen sie einen tagesaktuellen negativen Schnelltest oder PCR-Test vorlegen. Der Impfstatus wird via QR- Code elektronisch erfasst. Das bedeutet, dass Impfpässe nicht gültig sind. Die Erfassung des QR-Codes erfolgt elektronisch, entweder vom Handy oder vom ausgedruckten QR-Code. Um die Identität zu überprüfen, muss der Personalausweis oder ein anderes amtliches Dokument vorgelegt werden.