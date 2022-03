Glasfaser in Rutesheim Telekom hat den Ausbau gestartet

Kein Anbieterwechsel notwendig

„Der Plan ist, die Kernstadt bis zum Jahresende voll auszubauen“, sagt die Bürgermeisterin Susanne Widmaier zum Vorhaben des Magenta-Konzerns. Rund 4350 Gigabit-Anschlüsse will die Telekom in der angelaufenen aktuellen Ausbauphase so möglich machen. „Für alle Bewohner oder Eigentümer in der Kernstadt ist das eine tolle Gelegenheit, ihr Haus oder ihre Wohnung kostenfrei mit einem Glasfaser-Hausanschluss zu versorgen“, sagt die Rathauschefin. Und dafür müssten sie nicht zur Telekom wechseln. Zwar liege das Interesse des Unternehmens auch auf Wirtschaftlichkeit, aber eine Ausbauquote gibt es in diesem Falle nicht.