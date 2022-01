Glasfaser für Rutesheim Telekom verschreckt die Konkurrenz

Dass bei einem Vertragsabschluss bis zum Stichtag die Deutsche Glasfaser die Baukosten für den jeweiligen Hausanschluss übernimmt, klang für die Verwaltung reizvoll. Umso größer war die Freude darüber, denn nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen hatte die Telekom in vorangegangenen Gesprächen immer wieder auf eine hohe finanzielle Beteiligung der Stadt bestanden, wenn sie in Rutesheim glasfasermäßig aktiv werden sollte.

Glasfaser bis ans Haus

Das Angebot der Deutschen Glasfaser lief allerdings auf einen sogenannten FTTH-Glasfaseranschluss hinaus, also „Fiber to the home“, das heißt Glasfaser bis nach Hause. Das Netz wollte das Unternehmen aus Borken (Nordrhein-Westfalen) eigenwirtschaftlich bauen. Der Hausanschluss sollte kostenlos für diejenigen sein, die sich während der Nachfragebündelung für einen Anschluss entscheiden.

Ein späterer Anschluss wäre noch möglich gewesen, allerdings hätte man dann mit Kosten ab 750 Euro rechnen müssen. Monatliche Grundgebühren sollten abhängig vom gebuchten Produkt anfallen. Die Stadt und die Deutsche Glasfaser wollten Interessierte über das Projekt informieren. Auch ein Beratungsbüro im Alten Rathaus war geplant.

Die Konkurrenz von der Telekom wird hellhörig

So viel Enthusiasmus hat die Konkurrenz hellhörig werden lassen. Alles lief gut an, doch dann überraschte die Telekom vor Jahresende mit der Ankündigung, ohne Vorvermarktung noch in diesem Winter mit dem kompletten Ausbau eines FTTH-Glasfasernetzes in Rutesheim beginnen zu wollen.

Die Deutsche Glasfaser reagierte prompt und ließ die Stadtverwaltung in einem Schreiben wissen: „Weil diese Situation im Ort für große Verunsicherung und Verwirrung sorgt, haben wir entschieden, mit unserem Vorhaben temporär zu pausieren.“ Die Beratungsstelle im Alten Rathaus werde vorerst nicht besetzt. „Wir möchten Rutesheim nicht im Stich lassen, sondern lehnen uns lediglich etwas zurück und lauschen der Dinge“, schrieb Korhan Sener.

Deutsche Glasfaser wartet ab

Sollte die Telekom ihr Vorhaben nicht wie angekündigt umsetzen, sei man bereit, dem Bedürfnis der Stadt nach einem zukunftssicheren Breitbandnetz nachzukommen. Im Schnitt benötige die Deutsche Glasfaser nur 18 Monate von der Absprache mit der Kommune bis zur Aktivierung des letzten Anschlusses. Als neuer Partner der Gigabit Region Stuttgart wolle man die Kommunen verbindlich und unbürokratisch zukunftssicher machen, so der Projektleiter des Telekommunikationsunternehmens weiter.

Zumindest im Waldenserort Perouse kommt die Deutsche Glasfaser zum Zug. Ein Vor-Ort-Termin hat bereits stattgefunden. 2022 wird mit dem Hauptverteiler beim örtlichen Feuerwehrhaus begonnen. Von hier aus erhält dann jedes angeschlossene Haus eine Glasfaserleitung.