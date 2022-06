Gastbeitrag Die Schwarzwaldbahn wird 150 Jahre alt

Direktverbindung in den Schwarzwald

Am 20. Juni 1872 dampfte der erste Zug über den zum Schluss fertiggestellten Abschnitt Weil der Stadt – Calw – Nagold. Vier Verwaltungskreise – heute sinngemäß vergleichbar mit den Regierungsbezirken – gab es damals im Königreich Württemberg, und weil die Calwer Linie in den Schwarzwald führte, also den zu Württembergs Krone gehörenden Teil, gaben ihr die Planer in Stuttgart selbstverständlich den Namen Schwarzwaldbahn. Unter dieser Bezeichnung wurde auch noch nach hundert Jahren, 1972, in Leonberg ein Bahnhofsfest gefeiert.