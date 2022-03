Hermann-Hesse-Bahn 500 Meter mitten durch den Hacksberg

Kritik an der neuen Sprinter-S-Bahn

Vor allem im Kreis Böblingen formierte sich schon früh Widerstand gegen das Projekt. Dessen Gegner lehnten vor allem den geplanten Halt der Hesse-Bahn in Renningen ab – aus Angst, dass diese den Takt der S-Bahn zwischen Renningen und Weil der Stadt stören könnte. Sowohl die Stadt Renningen als auch Weil der Stadt klagten gegen die Umsetzung. Letztlich wurde eine Einigung erzielt, die unter anderem eine künftige Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Calw vorsieht, langfristig also eine S-Bahn-Verlängerung dorthin. Gleichzeitig stimmte der Zweckverband zu, dass die Hesse-Bahn der S-Bahn grundsätzlich Vorrang gewährt. Das heißt, dass in den Zeiten, in denen die geplante Sprinter-S-Bahn S 62 fährt, die Hesse-Bahn in Weil der Stadt enden muss.

Die Haltestellen und die Betriebszeiten der S 62 erhitzten zuletzt erneut die Gemüter. Denn die S 62, die von September 2022 an den Takt der S 6 zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen verstärken soll, kann aus Zeitgründen nicht in Renningen, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt, halten. Zudem deckt sie sämtliche Hauptverkehrszeiten ab. Die Calwer müssen in dieser Zeit ab Weil der Stadt für eine Station umsteigen, um nach Renningen und von dort nach Böblingen oder Sindelfingen zu kommen. Kritik an der neuen Express-S-Bahn wurde daher nicht nur von den Unterstützern der Hesse-Bahn geäußert, sondern beispielsweise auch aus Renningen.

Zahlen, Daten, Fakten

Der Iris-Tunnel

ist insgesamt 498 Meter lang. Der Spatenstich erfolgte am 21. September 2020, im August 2022 soll der Bau abgeschlossen sein. Der Vortrieb erfolgte von Westen in Richtung Norden mithilfe von Baggern und Sprengungen. Die Streckeneinsparung liegt bei genau 3070 Metern. Die Kosten betragen rund 16,6 Millionen Euro.

Das Innenleben

besteht unter anderem aus 7400 Kubikmeter Konstruktionsbeton und 6500 Kubikmeter Spritzbeton. 3500 Anker und 5500 Spieße wurden verarbeitet, dazu 40 Tonnen Ausbaubögen und 1750 Tonnen Baustahl. Mehr als 36 000 Kubikmeter Erde mussten aus dem Berg geholt und entsorgt werden.