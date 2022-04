Hermann-Hesse-Bahn Eine Fledermauskammer für den Hirsauer Tunnel

Nach der Klage folgt die Einigung

Bei der Hesse-Bahn handelt es sich um die Reaktivierung der ehemaligen Schwarzwaldbahn, die in den 1980er Jahren stillgelegt worden war. Bereits zu aktiven Zeiten hatten sich in den Bahntunneln Fledermäuse angesiedelt, vermehrt nach deren Stilllegung. Mit einer Reaktivierung der Tunnel hätten die Tiere ihren Lebensraum verloren, weshalb der Nabu vor einigen Jahren gegen die Hermann-Hesse-Bahn geklagt hatte. Letztlich einigten sich die Parteien auf eine Kompromisslösung: Für die Fledermäuse sollten in den Tunnelgewölben spezielle Kammern angelegt werden, damit die Tiere trotz der Nutzung durch die Bahn einigermaßen in Frieden dort weiterleben können. „Wir wollen zeigen, dass das Miteinander von Eisenbahn und Naturschutz funktionieren kann“, nennt der Leonberger Hans-Joachim Knupfer, Sprecher der Bürgerinitiative, den Grund für das Besichtigungsangebot.