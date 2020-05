Schienenprojekt Der Bau der Hermann-Hesse-Bahn beginnt

Derzeit heben die Bauarbeiter von oben her die Baugrube für das Widerlager der Brücke aus. Von Juli an ist mit konkreten Baumaßnahmen zu rechnen, kündigt Reinhardt an. Dann müssen die Weil der Städter auch mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Für die Einrichtung der Baustelle und deren Abbau muss jeweils ein Wochenende lang die Südumfahrung voll gesperrt werden. Zwischendrin bleibt die Südumfahrung halbseitig gesperrt. Das sorgt für mehr Verkehr in der Altstadt, denn Autos von Leonberg kommend in Fahrtrichtung Calw werden in dieser Zeit durch die Weiler Innenstadt umgeleitet.