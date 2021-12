Ganztagesbetreuung in Rutesheim Anbau mit Schlafplätzen macht’s möglich

Zu den Erkenntnissen in der Fortschreibung der Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung gehörte, dass die Eltern die Ganztagsbetreuung ihrer Sprösslinge in der Kita dem Angebot der verlängerten Öffnungszeiten vorziehen. Und so beinhaltet die vom Gemeinderat gebilligte Bedarfsplanung auch einen Anbau an den Kindergarten in der Richard-Wagner-Straße – mit Schlafräumen für die beiden Kindergartengruppen, um die bisherige Betriebsform „Verlängerte Öffnungszeiten“ zu einer „Ganztagsbetreuung“ aufzustocken.