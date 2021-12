Leonberg - Bei Fotovoltaikanlagen ergibt sich mit dem neuen Jahr eine wesentliche Änderung. Bei Neubauten, neuen Parkplätzen und Dachsanierungen werden sie in Baden-Württemberg bald Pflicht sein: Vom 1. Januar 2022 an müssen sie auf neuen Nichtwohn-Gebäuden und neue Parkplätzen ab 35 Stellplätzen vorhanden sein. Im Mai folgt die Pflicht für neue Wohngebäude. Am 1. Januar 2023 sind die Solarstromanlagen dann auch bei Dachsanierungen von bestehenden Gebäuden zu installieren.