Kinderbetreuung in Rutesheim Die Ganztagsbetreuung ist in Perouse der Renner

Zum Glück, denn der Gemeinderat, die Bürgermeisterin Susanne Dornes und der unter anderem auch für die Kleinkinderbetreuung zuständige Erste Beigeordnete Martin Killinger, vertreten die Meinung, dass die jüngsten Bürger der Stadt die Möglichkeit haben sollten, in ihrem Heimatort den Kindergarten zu besuchen. Und weil es auch im Waldenserort nicht an Kindersegen mangelt, hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung den Weg für einen Anbau an den Kindergarten in Perouse freigemacht.