Kinder in Rutesheim Viele Kinder benötigen viel Betreuung

Rutesheim - Insgesamt 676 Kinder werden aktuell in Einrichtungen der Stadt Rutesheim betreut – Kindergärten, Krippen, Hort und Kernzeitbetreuung. Hinzu kommen noch 78, die die Tagespflege besuchen. In der Kernstadt und im Waldenserort geht der Trend klar in Richtung Ganztagsbetreuung. Der Gemeinderat und die Verwaltung reagieren.