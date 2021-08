Fußball-Verbandsliga „Verkehrte“ Welt im Altkreis

Das sagt auch Daniel Riffert, der sich mit drei Gegentoren in einem Spiel natürlich nicht anfreunden kann. „Nach dem 3:3 haben wir uns teilweise zu tief hinten reinfallen lassen“, monierte er. Dass sein Team an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den noch punktlosen VfB Friedrichshafen als Favorit ins Spiel geht, stört ihn nicht. „Schön, dass sich das Blatt so gewendet hat. Unsere Brust muss breit sein. Nicht, weil wir gewinnen, sondern wie wir gewinnen.“

Torsicherung hat Priorität

Noch gar nicht gewonnen hat der Nachbar aus Rutesheim. In zwei Spielen kassierte die SKV acht Gegentore. Diese Bilanz veranlasst den Trainer Marcel Pfeffer zum Umdenken. Das Credo „mutig nach vorne“ wird vor der Begegnung beim TSV Crailsheim (Samstag, 15.30 Uhr) modifiziert. „Ich denke, wir müssen von unserer offensiven Spielweise weggehen, zunächst einmal unser Tor sichern und dann mit Geschwindigkeit kommen“, sagt Pfeffer.

Was allerdings auch nicht viel helfen wird, wenn seine Spieler die individuellen Fehler nicht abstellen können. So stand Joshua Schneider beim Heimerdinger 1:1 neben sich, Konstantin Kogel schlug vor dem 2:3 über den Ball. Und auch das Mittelfeldduo mit Christopher Baake und Tobias Gebbert ist von dem Niveau, das es zu spielen imstande ist, noch ein gutes Stück entfernt.

Rutesheim will gelassen bleiben

In Crailsheim wird es in der Anfangsformation auf jeden Fall personelle Änderungen geben. Zum einen eben, weil die Rutesheimer mit einer etwas defensiveren Ausrichtung an den Start gehen, zum anderen, weil mit Christopher Baake (privat) und Konstantin Kogel (studienbedingt) zwei Stammspieler nicht zur Verfügung stehen. Der neue Trainer Marcel Pfeffer ist in Habacht-Stellung, bleibt dabei aber ruhig und besonnen: „Wir haben erst den dritten Spieltag gehabt. Da brauchen wir noch nicht alles in Schutt und Asche reden.“