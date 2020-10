SKV Rutesheim Der Neue hat jede Menge Stallgeruch

Der 38-Jährige, der noch nie woanders als in Rutesheim gewohnt hat, begann seine fußballerische Laufbahn als F-Jugendlicher bei der SKV und trug das schwarz-weiße Trikot auch noch in seinem ersten Jahr als Aktiver in der Bezirksliga. Nach fünf Jahren beim SV Gebersheim kehrte er zurück und feierte als Kapitän der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga.