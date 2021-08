Vierter Treffer in der Schlussphase

Nach dem Wechsel krönte sich Michele Ancona dann endgültig zum Mann des Abends. Nach einem Tor und einer Vorbereitung in Hälfte eins legte er zweimal nach. Der schnellen 3:2-Führung in der 49. Minute hatten die Rutesheimer das 3:3 durch Joshua Trefz entgegenzusetzen. Der Defensivmann war nach einer Ecke am Fünfmeterraum vergessen worden und kam frei zum Kopfball (57.) Seinen nächsten und entscheidenden Streich hob sich der Heimerdinger Routinier in dem zerfahrenen Spiel bis kurz vor Schluss auf. Aus dem Mittelfeld freigespielt, ließ er Jan Göbel erneut keine Chance (88.). Während der TSV Heimerdingen mit sechs Zählern nun schon genauso viele Punkte auf dem Konto hat wie in den zwölf Begegnungen der vergangenen Saison, rutscht Rutesheim immer tiefer in den Tabellenkeller.