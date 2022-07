Fußball Historische Schiedsrichter-Leistung

Harte Konkurrenz

„Eine gewohnt solide Leistung ohne größere Fehler“ (David Modro) leistete Tobias Eisele in der Oberliga. Der 30-Jährige landete in Württemberg auf Rang sechs unter 24 Unparteiischen und damit im oberen Viertel. Da in der Oberliga zudem aber die Schiedsrichter aus Baden und Südbaden in die Gesamtbewertung einfließen, blieb ihm trotz des guten Ergebnisses ein Aufstieg verwehrt. „Vor drei Jahren war Tobias Eisele sogar Erster in Württemberg und stieg nicht auf“, sagt Modro über die harte Konkurrenz in der fünften Liga. Der Obmann der Schiedsrichter-Gruppe Leonberg beendete die Saison in der Landesliga im Übrigen auf Rang 23 von insgesamt 100.

Die Pfeife an den Nagel hängt Denis Bisaki, der als junger Vater seine Prioritäten nun anders setzen will. Der Landesliga-Schiedsrichter bleibt der Gruppe Leonberg aber als Beobachter in der Bezirksliga erhalten. Noch nicht für höhere Aufgaben empfehlen konnten sich die unter Beobachtung in der Bezirksliga stehenden Eren Güleren und Lukas Dorn. Letzterer beendete die Saison verletzt.

Schiedsrichter sind willkommen

Alle Altersgruppen

Die Schiedsrichter-Gruppe Leonberg sucht weiterhin dringend Schiedsrichter jedes Alters. „Wer früh anfängt, kann weit kommen“, wirbt Obmann Modro. Aber auch ältere Interessenten seien jederzeit willkommen. „Wir setzen auf die Unterstützung der Vereine“, sagt Modro.

Neulingskurs

Der nächste Schiedsrichter-Neulingskurs findet im Januar und Februar 2023 statt. Anmeldungen nimmt die Schiedsrichter-Gruppe Leonberg schon jetzt entgegen. Nähere Informationen auf der Homepage unter https://srg-leonberg.de/schiedsrichter-werden/.