Schiedsrichtergruppe Leonberg Der Nachwuchs bleibt das Hauptproblem

Überschaubare Erfolge bei der Neulings-Gewinnung

Als das größte Problem sieht er die Gewinnung von Neulingen an – ein Thema, das alle Schiedsrichtergruppen seit Jahren beschäftigt. „Der württembergische Fußballverband hatte mal das Ziel von 7000 Schiedsrichtern ausgegeben. Derzeit liegen wir knapp über 5000“, sagt Daniel Sandmann. An Ideen fehlt es weder auf Verbandsebene noch in den Schiedsrichtergruppen selbst. „Wir gehen in die Vereine, und es gab bis vor der Coronapandemie auch regelmäßig Info-Veranstaltungen“, erzählt der ehemalige Obmann. Die Erfolge seien jedoch sehr überschaubar.