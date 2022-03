Fußball-Schiedsrichter Mit 27 Jahren sind die 1000 schon voll

An drei Spiele kann sich der IT-Spezialist für E-Content noch besonders gut erinnern: Zum einen die stimmungsvolle Oberliga-Partie zwischen dem SV Göppingen und den Stuttgarter Kickers im April 2019 vor 5000 Zuschauern. Zum anderen an das Oberliga-Derby zwischen den Kickers und dem VfB Stuttgart II im November 2019: Als Linienrichter stand er so günstig, dass er als Einziger erkannte, wie ein Schuss eines Kickers-Spielers erst hinter der Torlinie von einem VfB-Abwehrspieler mit der Hand geklärt wurde. So konnte er seinem Schiedsrichter Lars Erbst ein gültiges Tor signalisieren. „Das war das 1:0 für die Kickers, und ich stand direkt vor den VfB-Ultras“, erzählt er. Seine dritte erinnerungswürdige Partie war das Landesliga-Derby als Schiedsrichter zwischen dem TSV Neu-Ulm und Türk Spor Neu-Ulm, das er vor 1000 Zuschauern ohne eine einzige gelbe oder rote Karte über die Bühne brachte.

25 neue Jungschiedsrichter werden pro Jahr benötigt

Seit dem vergangenen Jahr hat David Modro als Vorsitzender der Schiedsrichtergruppe Leonberg noch mehr Verantwortung übernommen. Er ist jetzt für 130 Unparteiische verantwortlich. Wie überall ist der fehlende Nachwuchs das größte Problem, dem er sich mit seinem Team zu stellen versucht. „Wegen der Fluktuation durch das Ausscheiden älterer Kollegen bräuchten wir pro Neulingskurs im Jahr eigentlich 25 neue Jungschiedsrichter“, sagt er. Seit Jahren sind es jedoch maximal 20, von denen zudem ein gutes Drittel später nicht zur Verfügung steht: Trainer in Ausbildung, die einen Schiedsrichterkurs absolvieren und nur das Minimum von fünf Spielen leiten.

„Um alle Spiele problemlos besetzen zu können, rechnet man in der Gruppe mit einem Schiedsrichter pro Mannschaft. Wir haben jedoch nur 75 aktive Unparteiische bei 150 Mannschaften“, macht er das Dilemma an Zahlen klar. Nur zwölf der 75 seien unter 18 Jahren, der Jugendspielbetrieb sei nur mithilfe älterer Kollegen aufrechtzuerhalten. Auch im Aktivenspielbetrieb fehlt es vorne und hinten: „Wir können keinem Verein in den untersten Klassen versprechen, dass selbst in entscheidenden Spielen um den Aufstieg ein Schiedsrichter gestellt werden kann“, mahnt David Modro.

B-Liga-Spiel ohne offiziellen Unparteiischen

Die Nöte der Schiedsrichter hat er den Vereinen vor der Saison in einem Brandbrief erläutert und angekündigt, dass B-Liga-Spiele und Jugendpartien unterhalb der Bezirksstaffel nicht mit offiziellen Schiedsrichtern besetzt werden können. Tatsächlich war dies bei neun Spielen in der Kreisliga B und Frauen-Bezirksliga der Fall. In den Jugendkreisstaffeln wird derzeit in der C- und D-Jugend kein Schiedsrichter mehr eingeteilt. Wenn die Tendenz so weiter geht, droht dies auch für die B-Jugend-Kreisstaffel.

David Modro ist ein bisschen enttäuscht, dass auf den Brandbrief nur fünf Vereine reagiert hätten. „Wir bieten den Vereinen vor jedem Neulingskurs an, mit einem erfahrenen Schiedsrichter ins Training zu kommen und Fragen zu beantworten“, nennt er ein Beispiel für das Engagement der Schiedsrichtergruppe, die auch auf Facebook und Instagram aktiv ist. Es müsse allen klar sein, dass das Problem nur mit den Vereinen zu lösen sei. Aber derzeit stellen 20 von 29 Clubs im Altkreis zu wenig Schiedsrichter und nehmen lieber Strafzahlungen in Kauf.