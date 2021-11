Finanzsituation von Weil der Stadt Die Zitrone ist ausgepresst

200 000 Euro könnten gespart werden

Klar ist: In Weil der Stadt stimmt die Balance nicht. Wo also ansetzen? Um die Zahlen auf der Einnahmenseite auszubessern, hatte man im Sommer bereits einer Erhöhung der Kitagebühren sowie der Vergnügungs-, Hunde-, Gewerbe- und Grundsteuer B beschlossen. Zum anderen will die Verwaltung laufende Kosten einsparen, wo es geht. Das ist aber schwierig, wenn seit Jahren ohnehin auf unnötige Ausgaben so gut es geht verzichtet wird. Die Zitrone ist, so zeigt nun auch ein neuer Konsolidierungsplan der Stadt, weitestgehend ausgepresst.