Gebühren- und Steuererhöhung Weil der Städter zahlen künftig mehr

Weil der Stadt - Es war fast ein feierlicher Moment, als sich die Stadträtinnen und Stadträte verpflichteten, „die finanzielle Schieflage des Haushalts in Ordnung zu bringen“, wie es der Bürgermeister Christian Walter formulierte. Die dramatische Lage der Stadt war in einem „Memorandum zur Haushaltspolitik“ festgehalten worden und soll „im Sinne einer politischen Selbstverpflichtung und Handlungsmaxime für die nächsten Jahre“ gelten. Ziel soll es sein, die Finanzen „schnellstmöglich“ wieder in Ordnung zu bringen.