Fahrrad-Verleihsystem Regiorad Drei neue Stationen für Renningen

Zusätzlich zu den drei bereits vorhandenen Ausleihstationen an den Bahnhöfen sind nun noch drei „Pop-up-Stationen“ im Stadtgebiet hinzugekommen, die zunächst bis 31. Juli zur Verfügung stehen: am Ernst-Bauer-Platz in Renningen, am Rathaus in Malmsheim und am Stadtteilpark im Wohngebiet Schnallenäcker. Die drei neuen Stationen sind reine Bring- und Abhol-Standorte, Ladestationen gibt es nur am Bahnhof. Damit will das Team hinter Regiorad herausfinden, ob das Angebot insgesamt zu einer besseren Nutzung führt.