Regio-Rad in Renningen Viele leihen Räder im Berufsverkehr

Mehr als 200 der Fahrten waren weniger als 15 Minuten lang, rund 60 dauerten zwischen 15 und 30 Minuten. Viele nutzen das Angebot also für die Anschlussmobilität auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Dafür spricht auch, dass die meisten Nutzer zwischen 16 und 17 Uhr auf das Angebot zurückgreifen, also im Feierabendverkehr. Während es am Bahnhof Malmsheim kaum Bedarf an Leihrädern gab, war das Angebot vor allem am Bahnhof Renningen-Süd gefragt.

Die Tarife wurden vergünstigt

Das Ziel der Stadt lautet, das Angebot noch bekannter zu machen. Eine Option ist es, „virtuelle“ Abgabestationen zu schaffen. Orte also, an denen jemand sein Rad abstellen und die Ausleihe beenden kann, ohne es an eine der Ausleihstationen zurückzubringen. Denn die Zahlen könnten durchaus noch besser sein. Vor allem während der Hochphase der Corona-Pandemie, als viele Menschen im Homeoffice waren oder auf öffentliche Verkehrsmittel verzichtet haben, gingen die Nutzerzahlen deutlich zurück.

Eine Änderung, die bereits umgesetzt wurde, sind diverse Preisreduzierungen. Die Änderungen betreffen alle Ausleihstationen, nicht nur Renningen. Die Tagestarife mit und ohne Polygo-Card – mit dieser Mitgliedskarte sind Fahrten insgesamt günstiger – wurden zum Beispiel gesenkt: ohne Polygo-Card von 15 auf 9 Euro beim Ausleihen von Fahrrädern, von 22,50 Euro auf 16 Euro bei Pedelecs. Ganz neu wurde der Light-Tarif eingeführt, bei dem der Nutzer pro Minute zahlt (zehn Cent für Fahrräder, zwölf Cent für Pedelecs). Außerdem gibt es eine Aktion zur Mehrwertsteuersenkung mit einem Tagespreis von fünf Euro an ausgewählten Sonntagen. Nächster Termin hierfür ist der 27. September.