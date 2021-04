Weil der Stadt Keplerstadt will RegioRad-Standort werden

Schon seit Jahren wächst dieses Angebot mit inzwischen rund 1400 Rädern in der Region und vor allem entlang der S-Bahn-Haltepunkte. Im Altkreis Leonberg sind bereits Renningen, Rutesheim, Ditzingen und Leonberg selbst mit Rädern von RegioRad Stuttgart versorgt. Auch in den beiden Städten Böblingen und Sindelfingen stehen sie zur Nutzung für Pendler ebenso wie für Freizeitradler bereit. Und nun soll Weil der Stadt am Endpunkt der Bahnlinie S 6 ein weiterer Standort für dieses System von Leihrädern werden.