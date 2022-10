Erneuerbare Energien Ein Windrad wischen Perouse und Heimsheim?

Auf eine veränderte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hofft man derweil auch in Weil der Stadt. Dort war der Plan, ein Windrad an der Gemarkungsgrenze zu Heimsheim zu errichten, 2019 am Artenschutz gescheitert, hatte aber auch so nicht gerade viel Zuspruch aus der Bevölkerung. „Wir nehmen wahr, dass es eine größere Offenheit der Bürgerinnen und Bürger beim Thema Erzeugungsanlagen für regenerative Energien gibt, ob das auch weithin sichtbare Windkraftanlagen umfasst, muss in den Bürgerbeteiligungsprozessen geklärt und verhandelt werde“, heißt es aus der Verwaltung. Auch dort soll es in der kommenden Gemeinderatssitzung um Windkraft gehen, mögliche Standorte prüft man aktuell anhand des Windatlas. Ob der ehemals angedachte Standort in der Nähe zu Heimsheim auch dazu gehören wird, ist ebenfalls noch in Prüfung.

Klar ist: Bei den erneuerbaren Energien wird sich im Landkreis in den kommenden Jahren noch einiges tun. Auch das Thema Photovoltaik wird Teil des Prozesses sei. „Wir müssen das Thema vorantreiben“, so Widmaier. Aber nicht überstürzt: „Lieber langsam und richtig, als schnell und schludrig.“

Mehr Potenzial-Standorte für Windkrafträder

Windatlas

Im Jahr 2011 veröffentlichte die Landesregierung erstmals einen Windatlas, um das Potenzial des Ausbaus zu bestimmen. Im Jahr 2019 erschien eine neue Auflage, die noch mal überarbeitet wurde.

Windhöffigkeit

Dieser Wert galt 2011 als wichtigste Voraussetzung für die Suche nach geeigneten Gebieten. Mindestens 5,25 m/s mussten in 100 Metern Höhe gegeben sein, um ein Windrad wirtschaftlich betreiben zu können. Im Kreis Böblingen ergaben sich nur sehr wenige Standorte, die dieses Kriterium erfüllten.

Winddargebot

Bei der Neuauflage des Windatlas’ gilt das neue Kriterium mittlere gekappte Windleistungsdichte, die in 160 Meter über Grund mindestens 215 Watt pro Quadratmeter betragen muss, damit ein Windrad wirtschaftlich ist.

Kreis Böblingen

Im Landkreis kommen demnach knapp zwei Drittel der Gesamtfläche in Betracht.