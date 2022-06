Neue Energien Mindestens zehn Räder sollen sich drehen

In der Vergangenheit waren Pläne für Windkraftstandorte auch daran gescheitert, dass die Flugsicherung Einwände erhoben hat. Das war insbesondere auf dem Gelände der Vergärungsanlage bei Warmbronn der Fall. Mit dem Leonberger Standort hat Roland Bernhard aber bei Weitem noch nicht abgeschlossen. „Wir haben die Pläne wieder aus der Gefriertruhe geholt“, sagt er. Bernhard räumt zwar ein, dass die bisherigen Bemühungen dort nicht erfolgreich waren. Er möchte jedoch gerne einen neuen Anlauf wagen. „Wir sind in Gesprächen mit der Flugsicherung“, sagt er. Noch sei kein Durchbruch gelungen. Die Chancen schätzt der Landrat aber besser ein als noch vor einigen Jahren. Martin Georg Cohn, der Leonberger Oberbürgermeister, habe ebenfalls Interesse an Gesprächen zum Thema signalisiert.

Naturschutzrechtliche Belange sind ein weiterer Grund, weshalb Windkraftvorhaben bisher im Kreis nicht umgesetzt wurden. So wurde ein Projekt auf der Gemarkung von Weil der Stadt an der Grenze zu Heimsheim vor drei Jahren aufgegeben, nachdem dort ein Rotmilan gesichtet worden war. In Hinblick auf den Artenschutz sieht der Landrat aber Anzeichen dafür, dass es Erleichterungen geben könnte.

Wo finden sich geeignete Flächen?

Dennoch: Über einzelne Standorte möchte Roland Bernhard momentan eigentlich noch nicht im Detail sprechen. Er gibt sich bedeckt, was konkrete Potenzialflächen angeht. Als einer der nächsten Schritte möchte der Landrat das Gespräch mit den Bürgermeistern der hiesigen Kommunen suchen, um zu erfahren, ob an geeigneten Standorten eine Akzeptanz für die Anlagen da ist. In Heimsheim war der Widerstand gegen die geplanten Windräder vor Jahren nicht unerheblich. Das hat Bernhard nicht vergessen. Er hofft jedoch, dass mittlerweile in der ganzen Region ein Umdenken stattgefunden hat und ein Ruck durch den Landkreis gehen wird. Es sei wichtig, die Menschen einzubinden. Zum Beispiel könne man über Genossenschaftsmodelle die Bürgerschaft finanziell beteiligen.

Derzeit wird eine Fachtagung vorbereitet, die der Landrat initiiert hat. Dort soll über die Windkraftstrategie für den Landkreis gesprochen werden. Dafür ist noch kein Termin gefunden. Später soll eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben werden, um die durch den Windatlas als aussichtsreich dargestellten Bereiche genauer zu betrachten. Auch dabei soll es jedoch noch nicht um konkrete Standorte gehen, betont Bernhard. Er rechnet nicht damit, dass die ersten Projekte deutlich vor dem Jahr 2030 realisiert werden können. „Es soll kein Schnellschuss werden. Wir gehen behutsam Schritt für Schritt vor.“

Energie aus Wind und Sonne

Darüber hinaus gerät die Sonnenenergie nicht aus dem Blick. Auf diesem Gebiet lassen sich nach Einschätzung von Bernhard sogar kurz- bis mittelfristig Projekte umsetzen. Damit nicht landwirtschaftliche Flächen geopfert werden müssen, könnte das Potenzial von Dächern ausgenutzt werden, schlägt der Kreischef vor. In Bezug auf die Fotovoltaiktechnik soll es ein separates Fachforum und eine spezielle Studie geben.