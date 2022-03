Windräder im Kreis Böblingen Landrat beklagt Hindernisse bei Windkraft

Durch die aktuelle Krisenlage rückt die Bedeutung der Erneuerbaren Energien für eine verlässliche Energieversorgung massiv in den Blick. Landrat Roland Bernhard wandte sich mit einem Schreiben an Umweltministerin Thekla Walker. „Insbesondere spielt aus meiner Sicht der Ausbau der Windkraft eine ganz bedeutende Rolle. Der 2019 aufgestellte neue Windatlas für Baden-Württemberg sieht auch im Landkreis Böblingen geeignete Gebiete vor, denen aktuell jedoch teils regionalplanerische Gegebenheiten entgegenstehen“, so der Landrat.