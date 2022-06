Noch vor den Sommerferien wird es in Wimsheim eine Einwohnerversammlung geben. Das hat jetzt der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig beschlossen. Am 26. Juli ist die Bevölkerung in die Hagenschießhalle eingeladen, um Neues aus ihrem Wohnort zu erfahren und selbst Fragen an Verwaltung und Gemeinderat zu stellen. Die letzte Bürgerversammlung fand im Oktober 2019 statt.