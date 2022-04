Bei der Firma Altatec in Wimsheim haben die Arbeiten für den Erweiterungsbau für den Produktions- und Logistikbereich begonnen. Seit 2004 ist die zur Camlog-Gruppe gehörende Firma in der Gemeinde verwurzelt und beschäftigt mittlerweile rund 250 Mitarbeitende. Es handelt sich bereits um die vierte Investition in den Standortausbau. Laut Anela Mehic, Leiterin der Unternehmenskommunikation, fließen rund 16 Millionen Euro in das Projekt.