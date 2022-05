Kitabetreuung in Wimsheim Mehr Plätze für die Kleinsten

Der Bürgermeister Mario Weisbrich (parteilos) konnte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats jenen Eltern, die gerade auf einen Platz in der Krippe für ihren Nachwuchs warten, die frohe Kunde überbringen: Ab sofort gibt es in der 2900 Einwohner zählenden Gemeinde eine dritte Gruppe für Kleinkinder bis drei Jahre. Die Gemeinde bietet dann in allen drei Krippengruppen insgesamt Platz für 30 Kinder ab dem Alter von zwölf Monaten an.