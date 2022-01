Digitalisierung in Renningen Fast 900 000 Euro für neue Medien an Schulen

Renningen - Die Ausstattung der Schulen mit IT-Technik ist kein neues Thema, aber hat mit der Coronapandemie durch Homeschooling und digitales Lernen massiv an Bedeutung gewonnen. Die Bundesregierung hat deshalb mit dem „Digitalpakt Schule“ umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Davon profitiert auch die Stadt Renningen als Träger der örtlichen Schulen. In einzelnen Schritten wird die digitale Infrastruktur an den Schulen nun ausgebaut, berichtet Alicia Paulus, die Sprecherin der Renninger Stadtverwaltung.