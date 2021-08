Breitband Mühsamer Weg zum schnellen Internet

Die Odyssee beginnt im Telekom-Laden

Am 14. Juli 2021 schloss sie in einem Leonberger Telekom-Kundencenter einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss ab. Ihr Vermieter hatte bereits zuvor veranlasst, dass die Leitungen bis ins Haus und auch bis in die Wohnung verlegt wurden. Der Anschluss sollte auf Wunsch am 9. August freigeschaltet werden. Dieser Termin wurde der potenziellen Kundin am 15. Juli schriftlich bestätigt. Ein Techniker sei dafür nicht notwendig, da alles spielend leicht gehe – hieß es beim Vertragsabschluss. Was bis zu diesem Wunsch-Termin allerdings nicht geliefert wurde, war das notwendige Modem mit dem entsprechenden Einrichtungslink, um dieses überhaupt freischalten zu können.