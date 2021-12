Trotz Lieferproblemen Leonberger Schulen sollen W-Lan bekommen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Dabei spielt auch die Coronapandemie eine Rolle. Hat sie doch in Zeiten des Lockdowns oder auch in Fällen von Homeschooling bei Quarantäne gezeigt, wie mangelhaft die Ausstattung in den Schulen oft ist. In den Schulen werde dringend flächendeckendes W-Lan benötigt, „um auch in der Coronazeit Fernlern- oder Hybridunterricht durchführen zu können“, erklärt Birgit Schurr.

Hardware soll noch vor dem Jahreswechsel bestellt werden

Dafür werden rund 490 000 Euro investiert. Ein Großteil wird über Fördermittel finanziert. Der städtische Anteil beträgt maximal 150 000 Euro. Um den Bedarf an Hardware ermitteln zu können, muss jedoch erst ein Hersteller ausgesucht und eine W-Lan-Ausleuchtung der Schulgebäude vorgenommen werden. „Gerade wegen der Lieferschwierigkeiten ist es wichtig, dass wir keine Zeit verloren haben und die Schülerinnen und Schüler schon bald überall auf W-Lan zugreifen können“, sagt Hegazy.