Coronaimpfungen in Leonberg In der Alten Post wird weiterhin geimpft

Leonberg/Herrenberg - Der Landkreis Böblingen hält auch weiterhin am dezentralen „Pop-up Impfangebot“ in Leonberg und Herrenberg fest. Die Bürgerinnen und Bürger können sich also auch 2022 in der früheren Post in Leonberg (Eltinger Straße 24) und in der Herrenberger Mehrzweckhalle (Seestraße 29) impfen lassen. Das erklärt das Böblinger Landratsamt.