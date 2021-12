Mobile Impfteams Landrat kritisiert schlechte Abdeckung

Es kommen nur zwei Impfteams

Dieser zugesagte Einsatz von mobilen Impfteams drohe nun aber wegzubrechen, fürchtet das Landratsamt. Die mobilen Impfteams des Landes sind an die Universitäten angedockt, der Kreis Böblingen den 13 Teams am Uniklinikum Tübingen zugeordnet. „Aktuell fahren nur zwei Teams zu uns in den Kreis und impfen in der Alten Post in Leonberg und in der Herrenberger Stadthalle“, erklärt Landrat Roland Bernhard. Gegenüber dem Land forderte er deshalb zunächst den Erhalt der beiden Teams.