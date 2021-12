Corona im Klinikverbund Südwest Gesundheitsminister spricht mit Klinikpersonal

Thema in der zweistündigen Gesprächsrunde war auch der bereits vor der Pandemie bestehende Fachkräftemangel,insbesondere in der Pflege. „Ich sehe uns alle mit in der Verantwortung, explizite Maßnahmen und Lösungen zu entwickeln, um Beschäftigte in diesen Berufen zu halten und auch genügend Nachwuchskräfte für die pflegerischen und medizinischen Tätigkeiten zu begeistern. Zusätzlich müssen wir in verbesserte Rahmenbedingungen für Beschäftigte investieren, von der Gehaltsstruktur bis hin zu familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen. Als Gesellschaft müssen wir uns klar werden, was uns unsere Gesundheit und die entsprechende Versorgung Wert sind“, so Lucha.