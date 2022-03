Gerlingen Jungsteinzeitliche Funde begeistern Archäologen

Das haben selbst die Profis nicht erwartet. Die seit vergangenen Juni laufenden Rettungsgrabungen an der Ditzinger Straße in Gerlingen haben die Erwartungen der Archäologen bei weitem übertroffen. Der wissenschaftliche Projektleiter im Landesamt für Denkmalpflege, Christian Bollacher, spricht angesichts von bereits mehr als 10 000 Befunden auf der erst etwa zur Hälfte geöffneten Grabungsfläche „von einem sehr bedeutenden Fund“. Die Zahl der im Erdreich gesicherten Befunde sei überraschend groß. „Wir sehen anhand der Befunde auf dem acht Hektar großen Ausgrabungsareal, wie die Wohnhäuser der damaligen Menschen ausgesehen haben, wo sie standen und dass sie sogar regelmäßig renoviert und erneuert wurden.“ Wie der Archäologe betont, sei aus der Epoche der Mittleren Jungsteinzeit im Land nur eine einzige vergleichbare Siedlung bekannt. Sie war in den 1960er-Jahren bei Heilbronn-Kochendorf entdeckt worden. Das jungsteinzeitliche Gerlinger Dorf, das Spezialisten der ortsansässigen Grabungsfirma ArchaeoBW derzeit dokumentieren, wird auf die erste Hälfte des fünften vorchristlichen Jahrtausends datiert.