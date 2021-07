Das Team von Zufrieden-Zuhaus hat den monatelangen Schnelltest-Marathon in Rutesheim angeschoben. Es folgten noch weitere Stationen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, doch so lange wie Ingrid und Winfried Albrecht hat bisher keiner durchgehalten. Das Team testete nicht nur im Kirchsaal und später im Bürgersaal, sondern stand dem Gemeinderat vor Sitzungen zur Verfügung, es unterstützte Vereine mit Vor-Ort-Tests ebenso wie die Schulen, den Baubetriebshof und das Büchereiteam. Als Friseure nur mit Test öffnen durften, bot das Zufrieden-Zuhaus-Team jeden Vormittag Extratermine für deren Kundschaft.