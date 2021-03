Rutesheim Ein eigenes Zentrum für schnelle Tests

Lob gibt es vom Ersten Beigeordneten Martin Killinger auch für den weiteren Kooperationspartner. „Der Kirchsaal in der Schulstraße 3 ist barrierefrei zugänglich und bietet sowohl Parkplätze als auch Rad-Abstellplätze direkt vor dem Eingang, er ist somit bestens geeignet.“ An vier aufeinanderfolgenden Wochenenden, beginnend am Freitag, können sich dort Rutesheimer Bürgerinnen und Bürger jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 11 Uhr kostenlos testen lassen. Nach den gerade neu eingeführten Vor-Ort-Testungen für das Betreuungspersonal an Schulen und in Kindertageseinrichtungen soll nun auch allen Rutesheimern ein niederschwelliges und kostenfreies Testangebot gemacht werden.