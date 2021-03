Es wird auch viel gelacht

„Die Sturm- und Drangzeiten waren am Freitag von 15.45 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 9.45 bis 11.15 Uhr“, berichtet Winfried Albrecht. „Da haben wir etwa 15 Tests pro Stunde und Kabine vorgenommen.“ Dennoch hätten sich die Wartezeiten in Grenzen gehalten. „Es hat uns allen – und ich denke, auch den Getesteten – viel Spaß gemacht. Die Stimmung war durchweg gut und es wurde viel gelacht.“