Rutesheim - Ohne Termin und für jedermann, nicht nur für Bürgerinnen und Bürger aus Rutesheim – das Schnelltestzentrum im Kirchsaal der evangelischen in der Schulstraße 3 ist am Samstag geöffnet. Getestet wird hier von 8 Uhr an bis um 11 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Voraussetzung, um vorbeizukommen, ist lediglich die Symptomlosigkeit. Der Test ist kostenfrei.