Weil der Stadt/Gerlingen - Die ganze Stadt vibriert schon am Morgen, gespannte Vorfreude liegt in der Luft: So beschreiben Frank Gann und Simon Pfau, die beiden Vorstände der Narrenzunft AHA, die Stimmung an einem gewöhnlichen Fasnetssonntag in Weil der Stadt. Unter normalen Umständen würde an diesem Wochenende wieder der weithin beliebte Umzug durch die Straßen ziehen. 40 000 Zuschauer sind beispielsweise im Jahr 2020 in die Stadt geströmt. Das wird nun ausbleiben. Die Stimmung ist getrübt.