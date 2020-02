Fasching in Gerlingen Fasnachter, die von der Kirche kommen

Im Lauf der fünf Jahrzehnte hat sich das alles entwickelt, was eigentlich mit einem kleinen Faschingsspaß begann. Sabine Herrmann kennt die Geschichte des Vereins und die vielen Dokumente und Fotos. „Unser Gründungspräsident Karlheinz Weber zog im Sommer 1969 nach Gerlingen“, erzählt sie. Er bekam Kontakt zum Ortspriester Franz Schmid. Der wollte mit den Eltern der Kommunionskinder eine kleine Faschingsveranstaltung machen – die im November 1969 in der Breitwiesenschule zustande kam. Sogar der Bürgermeister Wilhelm Eberhard war dabei. Das belege der Kalender des Rathauschefs, so Sabine Herrmann. Ihr Bruder, der Archivleiter, habe das entdeckt.

Aus KKE wurden die Contacter

Dann ging es Schlag auf Schlag: Die Eltern der Kommunionkinder taten sich zusammen und nannten sich „Die KKE-ler“ – auch, um Kontakte zu knüpfen. Daraus wurden die Contacter. Der Verein beteiligte sich an Umzügen und Rathausstürmen, die Prunksitzungen nach dem Muster des Rheinischen Karnevals standen im Mittelpunkt. „Früher hatten wir bis zu 1100 Gäste“, erzählt Robert Kieninger. Dann kamen immer weniger Gäste – „und in den vergangenen vier Jahren wieder mehr“. Kieninger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, hat zusammen mit von Sabine Herrmann, Stefanie Hauke und zahlreichen Mitstreitern eine Broschüre zum 50-Jahr-Jubiläum mit vielen Fotos erstellt. Das sind Archivschätze, Bilder zum Schmunzeln und Dokumente der Aktiven.

Für den Verein stehen jetzt die Höhepunkte der Kampagne 2019/2020 an: zwei Sitzungen, für Jung und Alt, nachmittags und abends. Zum Jubiläum erwartet man prominente Gäste auf der Bühne: Fräulein Wommy Wonder, also den Travestiekünstler Michael Panzer, sowie den Stuttgarter Comedian Michael Gaedt. Und natürlich alles, was in den eigenen Farben tanzen kann. Na, denn: Gerlingen – Helau!