Kein Maskenabstauben im Altkreis Leonberg Das Häs bleibt weiterhin im Schrank

Die Waldhexen wollen das närrische Treiben ins Digitale verlagern. So wurde in dieser Woche ein Video für den Instagram-Kanal erstellt. In den sozialen Medien und auf der vereinseigenen Internetseite wollen die Narren Fotos und Beiträge veröffentlichen und zu Aktionen zum Thema Fasnet aufrufen. „Wir hoffen, dass viele mitmachen“, sagt Beißwenger.