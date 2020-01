Weil der Stadt Die Fasnet ist jetzt sogar Weltkulturerbe

Ein Jahr Vorbereitung

Schon das ganze Jahr 2019 über hat die Narrenzunft an der Aufnahme in die Kulturerbe-Liste gearbeitet. Vor allem das Vorstandsmitglied James Bührer war mit der Beantragung betraut. Er feilte an dem gut 15-seitigen Formular, das es auszufüllen galt. Schließlich nimmt einen die Unesco nicht einfach so auf in diese Liste. Sie will nachgewiesen sehen, dass es um lebendige kulturelle Traditionen geht, die weitergegeben werden.