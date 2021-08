Citylauf Leonberg Zwei Rennen – ein Stadtmeister

Das Modell sieht so aus: Am letzten Samstag im Juni bleibt es bei dem Lauf innerhalb der Stadt mit Massenstart über ein (fünf Kilometer) und zwei Runden (zehn Kilometer). Das Ziel: einen Zeitvorsprung erlaufen. Wer sich Stadtmeister nennen will, muss nun aber noch ein zweites Mal ran. Und zwar am letzten Samstag im September. Der Lauf führt so wie in diesem Jahr hinaus aus der Stadt. Gestartet wird wie im Biathlon-Verfolgungsrennen einzeln mit der jeweiligen Zeitvorgabe aus dem ersten Wettbewerb im Juni. Das Ziel ist: diesen Zeitvorsprung verteidigen.